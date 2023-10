Formia Operazione “Scarabeo” | richiesta di condanna per l’ex-deputato Dc Clemente Carta

(Di domenica 29 ottobre 2023)– Il suo nome rievoca sempre la fase conclusiva della Prima Repubblica in occasione della quale, oltre ad essere stato autorevole consigliere comunale adella Dc, ha rivestito prima l’incarico di potente segretario provinciale della “balena bianca” e poi quello, anche se per soli due anni, dal 1992 al 1994, diL'articolo Temporeale Quotidiano.

del comune di, l'autovettura con a bordo uno dei due negoziatori, che all'atto del controllo ... L'avveniva in concomitanza con l'asta giudiziaria online, dove nel frattempo era ...

Ruba l'auto a una studentessa e poi la ricatta: arrestato latinaoggi.eu

Compra una Play Station 5 on line ma non la riceve… Giovane ... News-24.it

Operazione dei carabinieri della Stazione di Formia nel pomeriggio del 25 ottobre scorso; i militari hanno denunciato un uomo di 34 anni, di Bergamo, per aver raggirato un giovane, 21enne, di Formia, ...Torna in libertà V.D.M. condannato nell’ambito dell’operazione nota come anni 2000 a 5 anni di reclusione per aver fatto parte di una associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti nel sud ...