Canada | a Montreal aria ancora inquinata dal fumo degli incendi boschivi

La citta' di, in, registra la qualita' dell'aria peggiore al mondo mentre nell'intero Paese infuriano gli incendi boschivi che lasciano la citta' nella provincia del Quebec ricoperta di smog, ...Mountain stava pilotando l'elicottero da, in, a Guernsey, nel canale della Manica: una traversata di quasi 6500 chilometri che prevedeva delle soste per fare rifornimento nelle lande ...Gli incendi boschivi inhanno lasciato, seconda più popolosa città del Paese e più popolosa città della provincia del Quebec, avvolta in una nebbia bianca, a causa dello smog. Un'aria definita irrespirabile ...

Incendi Canada, la nube di fumo arriva in Spagna: Montreal città più inquinata al mondo ilgazzettino.it

La citta' di Montreal, in Canada, registra la qualita' dell'aria peggiore al mondo mentre nell'intero Paese infuriano gli incendi boschivi ...«Il Canada zoppo», recitava la prima pagina del New York Post, quando il fumo degli incendi forestali sviluppatosi in Quebec ha ricoperto la costa orientale degli Stati Uniti ...