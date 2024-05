Inail | in 3 mesi 191 morti sul lavoro

(Di mercoledì 1 maggio 2024) 18.15: in 3191sulLe denunce di infortunio presentate all'nei primi tredell'anno sono state 145.130, in aumento dello 0,4% rispetto alle 144.586 del primo trimestre del 2023. Sono state 191quelle con esito mortale, -2,6%. In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 22.620 (+24,5%), secondo gli ultimi dati diffusi dall'

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all' Inail nei primi tre mesi del 2024 sono state 145.130 (+0,4% rispetto al primo trimestre 2023), 191 delle quali con esito mortale (-2,6%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 22.620 (+24,5%). E' quanto ... Leggi su (quotidiano)

Le denunce di morti sul lavoro , presentate all’ Inail nel primo trimestre 2024, sono state 191, cinque in meno rispetto alle 196 registrate nel primo trimestre 2023 e 21 in meno sul 2019, 25 in più rispetto al 2020, sei in più sul 2021 e due in più sul 2022. Quelle per infortunio, presentate sempre ... Leggi su (lanotiziagiornale)

Bari, viene sbalzato fuori dal muletto in un’azienda metalmeccanica: muore operaio di 59 anni - Corrado Buttiglione, 59enne di Gioia del Colle, in provincia di Bari, è morto ieri - alla vigilia della festa dei lavoratori - all'interno della IMES ...

Leggi su (fanpage)

Inail, in tre mesi 191 denunce di morti sul lavoro - Le denunce di morti sul lavoro, presentate all’Inail nel primo trimestre 2024 ... Quelle per infortunio, presentate sempre nei primi tre mesi dell’anno in corso, sono state 145.130, in aumento dello 0 ...

Leggi su (lanotiziagiornale)

Il capo di LinkedIn Italia: «Ecco i 10 lavori più ricercati dalle aziende». Oltre 6 su 10 cercano un nuovo impiego - Chiunque abbia a che fare con il mondo del lavoro non può non conoscere LinkedIn, probabilmente il più famoso social network dedicato al business al mondo. E in un giorno come ...

Leggi su (ilmattino)