Valutazione dei titoli nel trasferimento | è previsto un punteggio massimo valutabile

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha presentato oggi ai sindacati la domanda di aggiornamento delle GPS per il prossimo biennio. Sarà possibile inserirsi per la prima volta, aggiornare e anche cambiare provincia. Durante l’incontro è stata confermata la volontà dell’amministrazione di ... Leggi su (orizzontescuola)

Con delibera del 5 aprile la giunta provinciale del Trentino ha fissato termini e modalità per la presentazione delle domande ai fini della formazione delle graduatorie d'istituto del personale docente per il triennio scolastico 2024/2027 ed approvazione della tabella di valutazione dei ... Leggi su (orizzontescuola)

TFA sostegno anno accademico 2023/24: il MUR ha pubblicato due decreti che danno il via per definire gli accessi al percorso di specializzazione. 32. 317 i posti a disposizione per le varie Università, a breve i bandi. I docenti con tre anni di servizio su posto di sostegno possono richiedere ... Leggi su (orizzontescuola)

5 azioni per maggio scelte dei migliori analisti di Wall Street - Mercati in tumulto: Dow e S&P 500 crollano. Analisti a confronto per prevedere il futuro incerto di Wall Street.

Leggi su (it.benzinga)

Cinque assunzioni nella polizia locale - Il Comune di Ameglia (La Spezia) ha indetto un concorso per 5 assunzioni di agenti di polizia locale per diplomati. Requisiti: patente B, diploma, conoscenze specifiche. valutazione titoli e colloquio ...

Leggi su (lanazione)

Concorso pubblico per 25 operatori socio sanitari (Oss), requisiti e come inviare domanda - Altre procedure cartacee o telematiche di candidatura non saranno prese in considerazione. Prove d’esame, scritto, orale e valutazione titoli: su cosa prepararsi La procedura di selezione del concorso ...

Leggi su (tag24)