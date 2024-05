La difesa del Napoli - Cajust - Osimhen | parla Bruno Satin

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Hato anche del, agente sportivo (ex procuratore di Koulibaly e attuale agente di Gendrey del Lecce) a Radio CRC. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’. “Gendrey ha fatto una grandissima stagione e molti club si sono accorti di lui, sia in Italia che all’estero. In questo momento, però, gli interessa di chiudere al meglio la stagione con il Lecce e assicurarsi la salvezza. Potrebbe anche rimanere al Lecce”. Ladel… “Ladel? Non voglio dire che la colpa è solo di questo reparto o dei centrali difensivi, perché una squadra di calcio dipende da tantissime cose. Quest’anno nelognuno fa meno sforzi e concedono più gol. Manca la ...