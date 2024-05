Replica La Promessa in streaming puntata del 1° maggio 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Triplo appuntamento oggi mercoledì 1°, con la soap spagnola La. Ecco iper rivedere gli episodi 153, 154 e 155 trasmessi da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui. Cruz è tornata e da subito filo da torcere a Jimena. Curro si sfoga con Jana del fatto che Martina lo ha lasciato, e Jana gli dice di non arrendersi. Romulo interviene appena in tempo per salvare Pia dalla furia di Gregorio, e l’uomo viene subito arrestato dalla Guardia Civile. Petra informa la marchesa della lite tra Pia e Gregorio e dell’intervento della guardia civile, cosa che Cruz riferisce a Alonso. Salvador è fuori di sé per la storia del bacio con Lope.