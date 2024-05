Stazione dell' Aia centrale - altoparlante | Olanda contribuisce a genocidio a Gaz - è dalla parte sbagliata della storia | il VIDEO virale che gira sul web

Un investimento di un miliardo di euro per la riqualificazione urbana e ambientale della zona a ridosso della Stazione Centrale di Napoli . Un progetto che prevede, tra l’altro, la realizzazione della nuova sede della Regione Campania. Porta Est è il piano che punta a ridisegnare il territorio ... Leggi su (ildenaro)

“An Invitation To Dream”. In occasione della Milano Design Week, Moncler trasforma la Stazione Centrale in una delle più grandi gallerie aperte al pubblico con una mostra immersiva. Fin dalla sua nascita tra le montagne di Monestier-de-Clermont, il brand di Remo Ruffini ha incoraggiato audaci ...

Leggi su (quifinanza)