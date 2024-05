Piace anche al Napoli - a sorpresa scatto in Serie A per l’acquisto di Colpani

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ilrischia di veder sfumaredia centrocampo: un altro club diA è in pole position. La scelta di Aurelio De Laurentiis in vista della prossima stagione è ormai chiara: in estate sarà vera e propria rivoluzione. La stagione ampiamente deludente delha portato il patron azzurro a prendere questa decisione drastica per tornare competitivi fin da subito. L’obiettivo di mercato principale, ovviamente resta quello di trovare al più presto il sostituto di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, infatti, lasceràal termine della stagione e gli azzurri devono trovare un alternativa all’altezza. Il reparto che cambierà maggiormente, però, è il centrocampo. A dire addio, infatti, saranno Piotr Zielinski, Traorè, Leander Dendoncker e Diego Demme. Il ...