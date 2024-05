Verso il Giro d’Italia - Garzelli | Pogacar il favorito Sugli italiani…

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Stefano, vincitore nelnel 2000, in esclusiva ai nostri microfoni sulla prossima Corsa Rosa: “è il grande. La speranza è una sola”. Manca sempre meno al via della Corsa Rosa. C’è grande attesa per capire come si comporterà il grande. Lo sloveno per questo 2024 ha deciso di provare l’accoppiata-Tour e c’è curiosità per vedere se chiuderà i giochi subito oppure inizierà a fare sul serio dopo il primo giorno di riposo. Di questo e di tanto altro ne abbiamo parlato con Stefano, vincitore delnel 2000. Stefanoin esclusiva sul– Notizie.com – © ...