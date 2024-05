Uomini e Donne - ex tronista diventerà papà per la prima volta | Maschietto in arrivo

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Mattia Marciano, exdi, prestoper la. Il dentista napoletano approdò negli studi del dating show di Canale 5 in veste di corteggiatore sia di Rosa Perrotta che di Desirèe Popper, finendo per concentrasi esclusivamente sulla seconda. Tuttavia la 35enne originaria di Blumenau (Brasile) – oggi nel cast della fortunata serie tv Mare Fuori – al tempo non riuscii ad arrivare da una scelta. Quindi Mattia è salito sul trono, che ha concluso scegliendo Vittoria Deganello, alla quale è stato legato per circa otto mesi. Successivamente le pagine di gossip avevano raccontato di numerosi flirt, da quello con Giulia Latini a quello con Viktorija Mihajlovi?. Nel 2020, l’exdie ...