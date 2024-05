Concerto primo maggio - Elisa sul palco | Io tran - sbagliata per la società

Via al Concerto ne del Primo Maggio a Roma . per la prima volta nella splendida cornice del Circo Massimo (anzichè a San Giovanni) l'evento, come sempre a ingresso gratuito, avrà... Leggi su (ilmessaggero)

Saranno più di 50 artisti, dai Bloom al Piotta ma anche Geolier e Achille Lauro (per citarne alcuni), che si esibiranno oggi al Concerto del Primo Maggio per la maratona di circa 10 ore... Leggi su (ilmessaggero)

Concertone Primo maggio al Circo Massimo. La pioggia ferma i cantanti per i problemi tecnici, ma non i look estrosi in barba al freddo del Primo maggio romano. Ecco le nostre...

Leggi su (ilmessaggero)