Conte piace più ai tifosi che ai presidenti

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 1 maggio 2024) È vero, il calcio è cambiato e sta cambiando. Ma non è quel che pensano gli appassionati di costruzioni dal basso, di expected goals e altre amenità. La grande rivoluzione del football è avvenuta più fuori dal campo che in campo. Sul terreno di gioco bene o male resiste ancora il principio statistico fondamentale, ossia i gol fatti e quelli subiti. Fuori dal terreno di , invece, dietro le scrivanie, nei consigli d’amministrazione dei club, il concetto di vittoria è molto più sfumato. Può essere declinato in tanti modi. Vittoria è anche e soprattutto avere il bilancio in attivo. Concetto che fa rabbrividire i. Ma aivivere nell’iperuranio. Amano essere obsoleti. Espongono con orgoglio il loro essere anacronistici. Portano in scena valori come l’attaccamento alla maglia che possiamo considerare la cabina telefonica ...