Serie B - il Catanzaro ferma il Venezia | il Parma può festeggiare già ogg - le combinazioni

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Due risultati a disposizione in casapergià oggi la matematica promozione nel campionato diA: la vittoria o il pareggio sul campo del Bari. Continua il programma della 36ª giornata del torneo cadetto e la sconfitta delsul campo delapre scenari importanti per la corsa promozione. La gara del Ceravolo è stata anche interrotta per pioggia battente e grandine che hanno costretto l’arbitro a mandare tutti negli spogliatoi. La gara si è conclusa sul risultato 3-2. Ilsi porta in vantaggio con Pontisso, poi la doppietta di Jay Idzes a ribaltare il risultato. L’espulsione di Marin Sverko condanna gli ospiti alla sconfitta: la doppietta di Iemmello firma il definitivo 3-2. IlinA già oggi ...