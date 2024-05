Masters 1000 Madrid | Alcaraz eliminato - passa Rublev in tre set

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Carlosnon riesce a difendere il titolo neldi, Il due volte vincitore del torneo esce di scena nei quarti di finale contro la testa di serie numero 7 Andrey. 4-6 6-3 6-2 il punteggio a favore del russo, che interrompe una serie di cinque sconfitte in fila controe conquista l’ottava semifinalein carriera (terza su terra). Ora, il 26enne di Mosca attende il vincente della sfida tra Fritz e Cerundolo. Brutta sconfitta per, non solo per la mancata conferma ae per i punti persi (ora 1500 da Sinner nel live ranking), ma soprattutto per il ritardo di condizione palesato nel corso della partita. Tra problemi fisici e sconfitte inaspettate, il prosieguo della stagione su terra ...

Pagina 1 | Sinner in bilico a Madrid per l'infortunio: l'episodio che fa tremare i tifosi - È iniziata la grande attesa di tutti i tifosi italiani in vista della grande sfida di Jannik Sinner contro Felix Auger-Aliassime nella sfida valida per i quarti di finale del torneo di Madrid, quarto ...

Nadal saluta la terra rossa di Madrid per l'ultima volta: «Dico grazie a chi mi ha aiutato per tutta la carriera. Non è ancora finita» - Rafa Nadal ha salutato il torneo di Madrid dopo la sconfitta in due set contro Lehecka (5-7, 4-6) negli ottavi di finale del masters 1000 spagnolo. Una sconfitta che si traduce in addio alla ...

