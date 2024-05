Torno in campo - ma non alle Europee | Roberto Formigoni svela il suo piano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024)non correrà per un seggio all'Europarlamento. Le voci su una sua possibile ridiscesa insi sono rincorse per mesi, ma alla fine l'ex governatore di Regione Lombardia ha declinato tutti gli inviti. «Il mio però non è un addio alla politica attiva. Il rientro è solo rimandato di due o tre anni».Ci spiega perché ha scelto di non correre? «Ci sono due motivi che mi hanno fatto propendere per la non candidatura e sono entrambe legate a progetti in essere cui tengo molto: una scuola politica e un docu-film». Partiamo dalla scuola politica. In cosa consiste? «Da un paio d'anni sto portando avanti questo progetto teso alla formazione politica e culturale delle nuove classi dirigenti. Ho trovato tanti ragazzi di venti e trenta anni che hanno voglia di capire che cosa è davvero la politica».E cos'è la politica per ...