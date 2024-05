Choc a Madrid | Carlos Alcaraz è fuori ai quarti Il campione spagnolo battuto da Rublev

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) La Spagna del tennis si ritrova improvvisamente orfana del suo. Una tratti irriconoscibile saluta il Masters 1000 diaidi finale,in tre set dal russo Andrejcon il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2. Nel torneo di casaaveva trionfato nelle ultime due stagioni. Ora abbandona a testa bassa: per la Spagna è un brutto, dopo l’addio di Rafa Nadal che ha saluto per sempre l’Open dial termine del match perso contro Jiri Lehecka.non riesce a difendere il titolo e soprattutto non riesce a far decollare la sua stagione sulla terra rossa. Per ora l’unico acuto del 2024 resta il titolo a Indian Wells. Poi loè ...