Incidente alla vigilia del Primo Maggio - muore operaio nel barese

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Tragedia sul lavoro in provincia di Bari. Undi 59 anni di Gioia del Colle è morto dopo unavvenuto ieri in un'azienda. L'uomo sarebbe stato sbalzato da un muletto che stava manovrando e ha riportato ferite risultate mortali. "Con profondo sgomento ho appreso la drammatica notizia del decesso di un nostro concittadino sul proprio posto di lavoro. A nome dell'intera comunità di Gioia del Colle, estutta la mia vicinanza ed il mio cordoglio ai familiari e a tutte le persone colpite da questo immane dolore", scrive sui social il sindaco di Gioia del Colle Giovanni Mastrangelo.

