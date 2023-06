“Slittano le riprese di Emily in Paris 4” | lo sciopero degli sceneggiatori ritarda la serie Netflix Cosa sta succedendo

(Di sabato 10 giugno 2023) Un pomeriggio qualunque, voglia di accenderee curiosare tra lepresenti in piattaforma. Poi, tutto d’un tratto, ecco comparire la locandina di “in” ferma però alla terza stagione. Come mai lacreata da Darren Star sembra non vedere un futuro? I social dell’app di streaming il 10 gennaio 2022 avevano annunciato il quarto e atteso capitolo della. “Lecominceranno tra fine estate e inizio autunno”, dicevano. Eppure, il primo ciak dei nuovi episodi, sembra dover attendere ancora un po’.è successo a? Il sito Variety ha fornito finalmente ai numerosi fan la soluzione del caso: “A causa dellodella WGA ...

Pare che la lavorazione di The Batman 2 non comincerà il prossimo novembre/dicembre, bensì nel marzo del ...Dopo Blade e Wonder Man, i Marvel Studios hanno dovuto sospendere la produzione di Thunderbolts, che riprenderà dopo lo sciopero della ...Saltano ledelle nuove puntate di Don Matteo 14 Nino Frassica, in una delle sue ultime interviste, aveva svelato che ledelle nuove puntate di Don Matteo 14 erano in programma da metà ...

‘Emily in Paris’, lo sciopero degli sceneggiatori fa slittare le riprese della quarta stagione la Repubblica

Due i mesi di ritardo ma i tempi delle riprese potrebbero allungarsi ancora di più. E non è l'unica ad aver avuto un stop ...La troupe della fiction di Rai Uno sarà a Spoleto a settembre. Cambio nel cast: non ci saranno Giannetta e Lastrico, ma resta Nino Frassica.