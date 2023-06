Moschee vietate in capannoni e garage | Imam contro la proposta di legge

(Di sabato 10 giugno 2023) Il no deglialla pdl di Fratelli d'Italia ”E’ unadiche chiaramente discrimina i musulmani e non rispetta la Costituzione italiana che tutela tutti i cittadini che abitano in Italia. E’ qualcosa di incostituzionale”. Lo dice all’Adnkronos Sami Salem,della moschea della Magliana di Roma, in merito alladitargata Fratelli d’Italia che punta a vietare la trasformazione diindustriali oin luoghi di culto per le comunità islamiche. ”Chi ha proposto unasimile ha bisogno di lezioni di Costituzione. La Carta sancisce la libertà di culto e qualunque disegno dinon in linea con quei principi viene rimandato indietro. Diverse regioni hanno provato a fare ...

"Riguardo la proposta di legge di Fratelli d'Italia per vietarein capannoni e garage privi dei requisiti urbanistici, strutturali e di sicurezza necessari, ricordo che non siamo mai stati ...Stretta di Fratelli d'Italia sulle. In Commissione Ambiente alla Camera è iniziato l'esame della proposta di legge del partito di Giorgia Meloni, con il capogruppo Tommaso Foti come primo firmatario, che vuole vietare la ...Venne proibito l'uso in pubblico della lingua turca e furonoalcune pratiche religiose ... da alcuni decenni ha finanziato in modo considerevole la costruzione di, centri culturali, ...

