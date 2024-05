Milan - TRIPLA ASSENZA per Pioli | rossoneri in grande emergenza per il Genoa

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 4 maggio 2024) Ildi Stefanoavrà tre assenze in vista della partita interna contro ildi Gilardino. Ecco chi non recupera Brutte notizie per Stefanodirettamente dall’infermeria diello. Il tecnico rossonero dovrà infatti fare a meno di tre giocatori in vista della gara tra, in programma domenica alle ore