Paura per i giocatori del Monaco in eurolega: i tifosi del Fenerbahce invadono il campo per colpirli - Rissa sfiorata al termine di Monaco-Fenerbahce in eurolega: i tifosi turchi invadono in campo per aggredire i giocatori monegaschi, costretti a scappare ... Continua a leggere>>

Fenerbahce, tifosi in campo e lancio di oggetti: paura per i giocatori del Monaco - La sconfitta al termine di gara 4 dei playoff scatena i sostenitori dei turchi che invadono il campo e tentano di colpire i giocatori avversari. Coach ... Continua a leggere>>

EuroLeague - Istanbul, tafferugli in campo contro i giocatori del Monaco a fine gara - Il Monaco ha pareggiato 2-2 nella serie contro il Fener e tutto si deciderà in gara 5. tuttavia la squadra del Princiato ha avuto difficoltà a uscire dal campo per ... Continua a leggere>>