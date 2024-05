Cairo svela la promessa infranta da Juric al Torino | “Ho investito perché avevo la sua parola”

"Questa credo che sia la squadra più forte della mia gestione". TORINO - "Credo che sia il Torino più forte della mia gestione, cosa c'è mancato quest'anno non lo so: sono cose da chiedere ad altri. Abbiamo tenuto tutti i migliori giocatori e abbiamo acquistato giocatori importanti come Zapata e ... Continua a leggere>>