Appartamento diventa piazza di spaccio ad Aprilia | traffico di droga gestito da due fidanzati

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 4 maggio 2024) Carabinieri rintracciano unadidentro unad: due persone gestivano il mercato della. Carabinieri scoprono una nuovadiad– Ilcorrieredellacitta.comContinuano le operazioni delle forze dell’ordine per contrastare le piazze diad. L’ultima iniziativa è stata condotta dai Carabinieri, a seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti per uno strano “via vai” da undella zona. All’interno dell’abitazione, come rinvenuto dai militari, è stata trovata unadigestita da due: luogo dove pensavano di operare lontano da occhi ...