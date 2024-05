Verso Milan-Genoa - Pioli | Napoli? Si parla tant - io penso ad una sola cosa

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 4 maggio 2024)hato del suo futuro e ha risposto ad una domanda sul: “Non ci, a fine stagione…” L’allenatore del, Stefano, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il, valevole per la trentacinquesima giornata di campionato. Il tecnico rossonero, tra i vari argomenti trattati, ha risposto ad alcune domande sul suo futuro. Inevitabili, aggiungiamo, viste le numerose voci che lo vorrebbero accostato aldi Aurelio De Laurentiis. Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, il club partenopeo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri proprio. I contatti con gli agenti dell’allenatore ...