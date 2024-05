Violenza sessuale - eseguito mandato d’arresto europeo

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ accusato di una serie di reati legati a: uomo di 79 anni in manette per l’esecuzione di undi arresto. È accaduto a Torre del Greco e ad eseguire il provvedimento sono stati gli agenti della Squadra Mobile. I poliziotti hanno proceduto all’arresto provvisorio ai fini di consegna di un 79enne di Torre del Greco: l’uomo era destinatario di un, emesso dalle autorità francesi, per i reati di, commessi a Torre del Greco tra il 2010 e il 2015 e a Brié ed Angonnes (in Francia) tra il 1998 e il 2022. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

(Adnkronos) – Si stima che circa un bambino su cinque in Europa sia vittima di qualche forma di violenza sessuale e che in circa l'80% dei casi, l'abusatore è qualcuno che il bambino conosce. L'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori online sono in aumento a livello internazionale e ... Continua a leggere>>

Pedofilia: in Liguria 53 persone indagate nel 2023 - Sono 53 le persone indagate in Liguria nel 2023 per pedo-pornografia e adescamento on line. Sono i dati raccolti dalla polizia postale in occasione della giornata nazionale contro la pedofilia e porno ... Continua a leggere>>

Pedofilia, sextortion e adescamento under 13: la minaccia corre sul web - (Adnkronos) – Nel 2023 sono stati analizzati complessivamente 28.355 siti, di cui 2.739 resi irraggiungibili e inseriti nella black list dei siti che contengono rappresentazioni di sfruttamento sessua ... Continua a leggere>>

Pedopornografia: 1131 denunce nel 2023, quasi 2800 siti nella black list - I dati della Polizia Postale: l'adescamento online in lieve calo, fascia 10-13 anni la più colpita. Chi abusa nel 70% dei casi è uomo under 45. In aumento i casi di sfruttamento sessuale a distanza co ... Continua a leggere>>