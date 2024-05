Colpo di scena - il Corriere ammette | l’economia russa va alla grande

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 4 maggio 2024) I conti pubblici della Russia dovrebbero essere morti secondo molti economisti europei, eppure la realtà dei fatti è un’altra. Anche ildella Sera, con un articolo a firma Federico Fubini, ha dovutore:di Mosca non sta andando male per niente. In altri termini: le sanzioni fanno peggio a noi che a loro. Nonostante qualche segnale di difficoltà – basti pensare a Gazprom, il monopolio pubblico del gas, che ha presentato i primi conti annuali in perdita da almeno un quarto di secolo – prevalgono i segnali di forza dele del bilancio russo, unavittoria per Vladimir Putin. I numeri non lasciano margini di interpretazione: le entrate da petrolio e da gas fanno da sole quasi metà del gettito dello Stato e nei primi tre mesi dell’anno viaggiano del 79% sopra i ...