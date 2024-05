Superga - 4 maggio 1949 | storia dell' ultimo volo del Grande Torino

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 4 maggio 2024) Lae la vita dei giocatori delsi infrangevano alle ore 17:05 del 4contro un terrapieno del lato orientalea Basilica di, sulla cimaa collina che sovrasta. L'aereo che li stava riportando a casa dopo la trasferta di Lisbona si era schiantato contro il muro avvolto in quel momento da una fittissima coltre di nebbia e pioggia battente. La squadra più ammirata in Italia ed In Europa, orgoglio del paese che faticosamente si stava scrollando di dosso le maceriea guerra, compresi allenatore, massaggiatori e dirigenza tecnica oltre a tre giornalisti e l'equipaggio. I morti sul colpo sono 31. Ricostruiamo, con l'aiutoe cronache e ...