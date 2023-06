Casati | “A fine giugno il primo incontro per scegliere il metodo con cui individuare il candidato sindaco”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 10 giugno 2023) Bergamo. Una prima riunione, per cominciare a gettare le basi perilcon cui verrà indicato il nuovodel centrosinistra. Questo il senso dell’che vedrà al tavolo, entro ladel mese di, i dirigenti del Partito Democratico di Bergamo. Una sorta di camera caritatis, papabili esclusi, in cui si cominceranno davvero a vedere i movimenti per le amministrative targate 2024 che impegneranno la città di Bergamo. Precisamente, il 22l’con la coalizione, il 23 solo tra gli esponenti del Pd e a luglio per fare il punto della situazione. Questo il cronoprogramma. Al momento, come è noto e come è stato anche indicato dal sondaggio commissionato a febbraio ad una società di ...