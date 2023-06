Roland Garros 2023 | Djokovic batte Alcaraz e va in finale

(Di venerdì 9 giugno 2023) (Adnkronos) – Novakinal. Il serbo 35enne, testa di serie numero 3, in semisconfigge lo spagnolo Carlos, numero 1 del mondo, per 6-1, 5-7, 6-1, 6-1.affronterà inil vincente della seconda semitra il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 4, e il tedesco Alex Zverev, numero 22 del tabellone. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il serbo Novak Djokovic sconfigge lo spagnolo Carlos Alcaraz in quattro set per 6 - 3, 5 - 7, 6 - 1, 6 - 1 ed è il primo tennista a qualificarsi alla finale del. Djokovic, testa di serie numero 3, ribalta i pronostici battendo in semifinale la testa di serie numero 1 della classifica Atp e del tabellone, al termine di una gara durata tre ore e ...Un infortunio all'inizio del terzo set condiziona il match dello spagnolo che cede al serbo in 4 parziali La corsa di Carlos Alcaraz al, fin qui impeccabile, si ferma di fronte all'ostacolo Djokovic. Il campione serbo è riuscito a imporsi in 4 set con il punteggio di 6 - 3, 5 - 7, 6 - 1, 6 - 1 conquistando l'accesso alla ...AGI - La partita di tennis più attesa dell'anno (e forse da molti anni) finisce nella maniera che non ti aspetti: il 20enne Carlos Alcaraz viene colpito dai crampi sopraggiunti dopo due ore e mezza di ...

Vigilia della finale di Champions a Istanbul. L'attaccante ha rinnovato con l'Atletico. Djokovic è il primo finalista a Parigi ...Novak Djokovic ha sconfitto Carlos Alcaraz per 3-1 nell'attesissima semifinale del Roland Garros 2023. La partita è stata decisamente equilibrata, avvincente e appassionante per i primi due set, poi i ...