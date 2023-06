Dybala e Oriana | che show in macchina!

(Di venerdì 9 giugno 2023) Momenti di relax e spensieratezza per PauloSabatini: la coppia balla in auto e pubblica il video sui ...

Momenti di relax e spensieratezza per PauloSabatini: la coppia balla in auto e pubblica il video sui ...Pauloha al suo fianco una bellissima donna. Chi è La fidanzata del numero 21 della Roma è argentina, fa la modella , l'influencer e pure la cantante . Il nome Si chiamaSabatini . I media ...Roma - Siviglia, Damiano dei Maneskin contro l'arbitro: 'I soldi vincono sempre'Sabatini: ecco chi è la fidanzata diAnchefin da piccola aveva capito che avrebbe seguito una ...

Dybala, relax e scherzi con Oriana: il ballo conquista tutti Corriere dello Sport

L'attaccante argentino della Roma ha postato su TikTok un video in cui si scatena in macchina con la propria compagna. (da tiktok Paulodybala) ...L'attaccante argentino della Roma ha postato su TikTok un video in cui si scatena in macchina con la propria compagna. (da tiktok Paulodybala) ...