Colonna di fumo e ceneri | in Indonesia erutta il vulcano Anak Krakatoa

(Di venerdì 9 giugno 2023) Inhato il, rilasciando in cielo unadiper oltre tre chilometri, secondo le autorità. Non ci sono notizie, per ora di danni o vittime. L'...

In Indonesia ha eruttato il vulcano Anak Krakatoa, rilasciando in cielo unadie ceneri per oltre tre chilometri, secondo le autorità. Non ci sono notizie, per ora di danni o vittime. L'isola vulcanica è emersa dal mare all'inizio del secolo scorso, dal cratere ...Medici senza frontiere, che si trovava in zona con il team di nave Geo Barents, ha postato sui social la fotografia e un video della barca in fiamme, con unadinero che si alza in cielo.Un incendio è divampato questa mattina all'interno di un centro massaggi in centro a Milano, all'angolo tra viale Tunisia e via Lazzaretto. Unadiè visibile a molta distanza. I vigili del fuoco sono intervenuti con diversi mezzi e stanno cercando di spegnere il rogo che ha distrutto interamente l'attività. Al momento non si ...

In volo sulla linea del fuoco: la colonna di fumo oscura il cielo RaiNews

Un incendio ha distrutto un centro massaggi Thai in viale Tunisia a Milano. Le fiamme sono divampate alle 9 di venerdì mattina per cause ancora da accertare. Il locale si trova al… Leggi ...Roma, 9 giu. (askanews) - In Indonesia ha eruttato il vulcano Anak Krakatoa, rilasciando in cielo una colonna di fumo e ceneri per oltre ...