20 km oltre la linea russa | la voce esplosiva dal fronte | guerra stravolta in poche ore

(Di venerdì 9 giugno 2023) È stata una notte di fuoco quella appena passata sotto il cielo ucraino. L'esercito di Kiev ha dato vita a una controffensiva che si è spinta sullache unisce Lobkove a Robotyne e Verbove. La situazione più seria pare essere nella prima località, più vicina alle rive del Dnipro. Qui è terra di nessuno, con tanti capisaldi ancora in mano. E Mosca non può che subire. Stando a quanto riportato da Repubblica i comandi di Mosca faticano a gestire trasferimenti nella pianura, subito avvistati dai droni e bersagliati dai cannoni. In più le armi a lungo raggio ucraine martellano tutta la rete logistica: i razzi Himars e i missili Storm Shadow arrivano in profondità nelle retrovie. Ma ciò che più preoccupa la Russia di Vladimir Putin è che i bastioni principali costruiti sono a venti chilometri dalla zona attuale degli ...

Secondo Putin ci sono già molte perdite, secondo Kiev no. Intanto Mosca dispiega le armi nucleari in Bielorussia ...Crolla Mps (-10,8%) dopo no di Bper. Gas +23% oltre 30 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 giu - Chiusura debole per le Borse ...