Usa 2024 | Trump si prepara a un' altra incriminazione

(Di giovedì 8 giugno 2023) Una nuova tegola giudiziaria sta per abbattersi su Donald. Secondo Nbc News, il procuratore speciale, Jack Smith, ha formalmente notificato ai legali dell’ex presidente che il loro cliente è il target di un’indagine penale. Questo vuol dire che il diretto interessato rischia seriamente di subire a breve un’per la questione dei documenti classificati, che aveva trattenuto nella sua casa in Florida. Smith dovrebbe presentare presto le proprie conclusioni al procuratore generale, Merrick Garland, che dovrà a sua volta acconsentire o meno a un’eventuale (e a questo punto assai probabile) richiesta di. Nel caso in cui arrivasse, si tratterebbe della secondaai danni di, dopo quella piovutagli addosso a marzo su input del procuratore distrettuale di ...

Una nuova tegola giudiziaria sta per abbattersi su Donald Trump . Secondo Nbc News , il procuratore speciale, Jack Smith , ha formalmente notificato ai legali dell'ex presidente che il loro cliente è ......è tra gli iscritti dei 100 metri (ore 22.12) insieme all'oro mondiale dei 200 Noah Lyles (), al ... 'Sono contentissimo di essere qui, il mio grandissimo obiettivo nelè riconfermare i risultati ......strategia europea del Ppe riunito in enclave a Roma con l'obiettivo di vincere le elezioni del... 'Non sappiamo cosa succederà alle prossime elezioni, se Donald Trump verrà rieletto, e le ...

Usa 2024, l'ipotesi di Obama vice di Biden la Repubblica

Nel marzo 2020, in piena campagna elettorale per le Presidenziali USA che si sarebbero tenute in autunno, Donald Trump condivise sul proprio account Twitter un video contraffatto, inizialmente messo ...L'ex vicepresidente Usa: 'Io ho scelto di difendere la Costituzione'. 'Sono pro-life e non chiederò scusa per questo'. Notificato al tycoon che è l'obiettivo di un'indagine penale per i file top secre ...