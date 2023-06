Tragedia sulla statale | morto un ragazzo di 30 anni | sono tre i feriti

(Di giovedì 8 giugno 2023) Erano da poco passate le 16 di oggi giovedì 8 giugno quando, per cause da accertare, tre autorimaste coinvolte in un terribile incidente al chilometro 67,900, in direzione di Isernia, dellaTrignina all’altezza di Lentella, in territorio abruzzese. A perdere la vita undi appena 30Stefano Colaneri, un giovane molisano (abitava a Frosolone in provincia di Isernia) che lavorava nell’ambito della ristorazione, considerato un grande lavoratore e una persona piena di energia e solarità. >“Sì, è tutto vero”. Giulia Stabile toglie ogni dubbio: dopo mesi travagliati il momento tanto atteso Colaneri era alla guida della sua auto, una Opel Corsa, ed ha avuto la peggio nell’incidente che ha visto coinvolti anche un pulmino Ducato per trasporto passeggeri, che procedeva in direzione di San ...

LENTELLA - Incidente mortale nel pomeriggiostrada statale 650 'Di Fondovalle Trigno', in località Lentella ( Chieti ): per cause in corso ... Si tratta della secondaavvenuta in meno di ......i migranti che sono le vittime ma le organizzazioni criminali che stanno sfruttando questa,... fondatileale collaborazione ecomunanza di vedute. L'Italia ha ben presente che la ...... come drammaticamente ha messo in luce ladi Cutro dello scorso 26 febbraio. l'Afghanistan ... Al centro la discussione e la sigla di una nuova intesacooperazione in materia di sicurezza ...

Tragedia sulla strada: muore in un incidente mentre va a lavorare. Aveva 47 anni LA NAZIONE

La scoperta è avvenuta grazie a un conoscente della coppia che si era recato a casa dei coniugi per una visita ...L'aggressione in un parco vicino al lago di Annecy, in Alta Savoia. Arrestato un richiedente asilo siriano non noto alle forze dell'ordine. Durante l'attacco ha gridato "nel nome di Cristo" ...