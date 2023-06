Tra influencer di serie B | spirito goliardico e una capa rigida che poi si lascerà andare

Leggi su iodonna

Pesci piccoli – Un'agenzia. Molte idee. Poco budget è la primacomedy prodotta, ideata e interpretata dai The Jackal. Da oggi è su Prime Video. La combriccola napoletana che ai tempi del fenomeno Gomorra ha macinato visualizzazioni su YouTube con le parodie diventate virali, ha firmato unatutta sua. Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone e Ciro Priello, che il pubblico ha anche conosciuto grazie al boom di LOL, si muovono nella loro agenzia di comunicazione Tree of Us, in provincia di Napoli.