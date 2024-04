Frosinone - infortunio per Turati | le condizioni

Frosinone, 7 aprile 2024 – Il Bologna continua a non perdere, ma questa volta non vince nemmeno. Merito di un Frosinone coriaceo, che si difende in maniera impeccabile e ha anche alcune chance per provare a vincerla. Nel finale però è Turati a salvare i suoi con un intervento miracoloso su Ndoye: ...

Continua a leggere>>