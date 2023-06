Playoff serie B | andata finale | Cagliari - Bari 1 - 1

Gol di Lapadula per i sardi e pareggio di Antenucci in extremis Finisce 1 - 1 l'andata della finalediB tra Cagliari e Bari. Sono i sardi, con Lapadula, a sbloccare il risultato al 9' del primo tempo. Dopo un rigore tirato da Cheddira e parato da Radunovic al 39', al 96' Antenucci, ...Cagliari - Bari 1 - 1, in gol Lapadula e Antenucci. Domenica il ritorno al San Nicola: ai pugliesi, per tornare inA, basterà il pareggio. Nell'andata della finale play - off diB sono stati concessi due rigori agli ospiti dopo il gol iniziale dei sardi: il primo lo ha sbagliato Cheddira, il secondo lo ha realizzato il centravanti italiano entrato appositamente per ...Finale incredibile alla Unipol Domus Arena. Il Bari coglie il pareggio nel recupero dopo aver sprecato l'impossibile grazie anche all'incredibile serata di Radunovic. Per il Cagliari, a lungo dominato ...

