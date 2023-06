Marcell Jacobs ci riprova | domani a Parigi il suo esordio stagionale sui 100 metri | «Sono pronto»

(Di giovedì 8 giugno 2023) Alla Diamond League dici sarà. Dopo aver dovuto rinunciare al meeting internazionale di Rabat il 28 maggio e al Golden Gala di Firenze del 2 giugno, il campione azzurro torna in pista per il suonei 100. «per gareggiare e mettermi in gioco, è importante stare bene fisicamente e mentalmente e volevo essere sicuro di non rischiare», ha detto. L’atleta nelle ultime settimane è stato il bersaglio delle critiche di alcuni colleghi: prima Kerley, poi Verburg, lo hanno criticato per i precedenti forfait, attaccandolo sul personale.ora sembra essersi messo alle spalle i fastidi fisici e si dicead affrontare la sfida. ...

"Sono qui per divertirmi e cominciare finalmente la mia stagione. Ora stiamo bene, se siamo a Parigi è perché siamo pronti per gareggiare e metterci in gioco". Lo ha dettonella conferenza stampa ufficiale del Meeting di Parigi 2023 in programma domani sera allo stadio Charlety, quarta tappa della Wanda Diamond League. Il campione olimpico è tra gli ..."Sono qui per divertirmi e cominciare finalmente la mia stagione. Ora stiamo bene, se siamo a Parigi è perché siamo pronti per gareggiare e metterci in gioco". Lo ha dettonella conferenza stampa ufficiale del Meeting di Parigi 2023 in programma domani sera allo stadio Charlety, quarta tappa della Wanda Diamond League. Il campione olimpico è tra gli ...Ai giocatori e allo staff è stato quindi mostrato un video emozionale con le parole di altri campioni capaci di portare in alto i colori dell'Italia come, Federica Pellegrini, Carlo ...

Marcell Jacobs ricomincia a Parigi dai 100 metri: «Vorrei arrivare davanti a tutti» Corriere della Sera

Marcell Jacobs correrà i 100 metri a Parigi, in occasione della quarta tappa della Diamond League. Il Campione Olimpico farà così il proprio debutto stagionale: l'appuntamento è per venerdì 9 giugno n ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...