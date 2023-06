Lionel Messi ha scelto | va all' Inter Miami Bocciati il ritorno al Barca e i soldi sauditi

(Di giovedì 8 giugno 2023)lascia il Psg e va a giocare negli Usa, all', squadra della Major League Soccer. Nienteal Barcellona, quindi, niente trasferimento in Arabia Saudita. Gli ultimi anni ...

lascia il Psg e va a giocare negli Usa, all'Inter Miami, squadra della Major League Soccer. Niente ritorno al Barcellona, quindi, niente trasferimento in Arabia Saudita. Gli ultimi anni ...... "Lunedì Jorgeci ha informati della decisione di passare all'Inter Miami, nonostante avessimo presentato un'offerta" Paris Saint - Germain's Argentine forwardreacts after missing ...Negli ultimi due anni non sono stato felice": Cosi' il campione del mondo. 8 giugno 2023

Il numero 10 argentino lascia definitivamente il calcio europeo e si trasferisce negli Stati Uniti: Messi è un nuovo calciatore dell'Inter Miami ...Niente ritorno a Barcellona, la stella argentina sceglie la Florida come approdo finale della sua carriera. Giocherà all'Inter Miami alle ...