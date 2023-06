Lavori fognatura e sentenza Tar | le critiche da parte del Pd di Montemiletto

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo ladel Tar suifognari a, la nota del Segretario Pd di, Ermando Zoina. “Ladel Tar di Salerno conn. 1304/2023 del 5/6/2023, ha stabilito, di fatto, che la procedura di aggiudicazione deiper il sistema fognario e gli impianti di depurazione era fallata. Lo dice chiaramente il Giudice in più di un punto della. Tralasciando le questioni di diritto che sono sì importanti ma non rilevano il dato politico, ritengo che l’Amministrazione e il Sindaco in particolare hanno compiuto scelte non nell’interesse dei cittadini a causa dei ritardi che hanno contribuito ad accumulare. Alcune di esse, anche se legittime, hanno determinato ritardi che ormai ...