Inchiesta per corruzione Genova - Toti | Mettiamoci un piede dentro poi vediamo - ci vediamo lì anche con sto minchione del Demanio nostr - , Spinelli | Digli che metta anche l' En -l , TUTTE LE INTERCETTAZIONI - L' ORDINANZA

(Di martedì 7 maggio 2024)APPLICATIVA di MISURE CAUTELARI PERSONALI e REALI - artt. 272 e segg. c.p.p., 321 c. 1, 2 c.p.p., 322 ter c.p. - Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott.ssa Paola Faggioni Visti gli atti del procedimento sopra indicato nei confronti di: COZZANI Matteo, nato alla Spezia il 4/5/1985; TO

Quanto consuma un frigorifero e come risparmiare usandolo bene - Quanto consuma un frigorifero e come risparmiare usandolo bene - Il frigorifero è un elettrodomestico che è stato introdotto in un’epoca relativamente recente, per l’esattezza a partire dagli anni Cinquanta. Fino a quel momento le persone erano solite conservare gl ...

Ucraina Russia, Kiev: sventato un piano russo per assassinare Zelensky. LIVE - Ucraina Russia, Kiev: sventato un piano russo per assassinare Zelensky. LIVE - "Ciò che vediamo è anche un possibile sguardo al nostro futuro se non agiamo ora. Perchè ciò che si sta verificando in Ucraina - ciò per cui combattono quei coraggiosi soldati - riguarda anche noi.

le cene con Spinelli e le pratiche da accelerare in cambio di fondi. “Ci sono le elezioni, serve una mano”. - le cene con Spinelli e le pratiche da accelerare in cambio di fondi. “Ci sono le elezioni, serve una mano”. - “Il 29 va la tua roba… ricordati che io sto aspettando anche una mano… eh (…) Tanto domani va tutto eh Va la proroga, però ti devo venire a trovare, che qua se no finiscono le elezioni. Ora finiamo ...