GPS 2024-2026 - riserva per i percorsi abilitant - supplenze abilitati estero Le ultime novità QUESTION TIME con Cannas LIVE Mercoledì 8 maggio alle 14 | 30

DIRETTA | GPS 2024-2026 - aggiornamento prima o dopo Pasqua? Titoli - riserva e punteggio. QUESTION TIME con Cannas [VIDEO] Mancano pochi giorni alla presentazione della domanda per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Il 21 marzo la piattaforma è stata presentata ai sindacati e ora si attendono gli ultimi dettagli per chiudere ...

GPS 2024-2026 - aggiornamento prima o dopo Pasqua? Titoli - riserva e punteggio. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 25 marzo alle 14 : 30 Mancano pochi giorni alla presentazione della domanda per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Il 21 marzo la piattaforma è stata presentata ai sindacati e ora si attendono gli ultimi dettagli per chiudere ...