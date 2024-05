Chi sono Alyona Alyona e Jerry Heil - i cantanti dell’Ucraina all’Eurovision 2024

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 7 maggio 2024) Due anni dopo il successo della Kalush Orchestra con Stefania, l’Ucraina punta nuovamente al successo con un brano di due fra le artiste più in voga nel Paese.Song Contestdi Malmö, in Svezia, ci saranno infatti, due giovani promesse della musica di Kyiv che hanno riscosso in pochi anni un incredibile successo sui social e sulle piattaforme streaming. Si esibiranno con la loro Teresa & Maria, canzone che si ispira a due colonne portanti della cristianità. Invocando una preghiera alla Vergine Maria e a Madre Teresa, infatti, il brano si presenta come un inno alla empowerment femminile e alla forte resilienza delle donne nell’affrontare anche le sfide più difficili. Si tratta della seconda ...