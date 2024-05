Antonello Venditti | La scuola deve essere libera È un luogo sacro dedicato alla libertà di espressione

(Di martedì 7 maggio 2024) “La. Se c’è undiè la” e “la polizia dovrebbe accompagnare la democrazia, non opporsi“. L'articolo .

"La scuola deve essere un ascensore sociale. Vuol dire che tutti partono allo stesso livello: i più bravi vanno avanti, non i più ricchi. Questo è nel nostro dna". Lo ha detto la sottosegretaria all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti ...

"La formazione per la sicurezza sul lavoro deve iniziare fin dai primi anni di scuola." Questo il messaggio forte lanciato da Angelo Domenico Perrini, presidente del Consiglio Nazionale degli ingegneri , in un'intervista all'Adnkronos. L'articolo ...

Pagina 2 | Del Piero 'a scuola' da Allegri: a casa Juve gli allenatori top del futuro - Pagina 2 | Del Piero 'a scuola' da Allegri: a casa Juve gli allenatori top del futuro - Un allenatore deve sempre mettersi a disposizione per aiutare i propri ... A Vinovo la Juve ha aperto le porte anche ai allievi del corso per Preparatore atletico. Tutti a scuola con la divisa ...

CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA POMERIGGIO: « APPROVATO IL RENDICONTO DELL’ENTE, AL VIA LA DISCUSSIONE DDL SCUOLE INFANZIA - CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA POMERIGGIO: « APPROVATO IL RENDICONTO DELL’ENTE, AL VIA LA DISCUSSIONE DDL SCUOLE INFANZIA - Il Consiglio provinciale approva il rendiconto dell’ente e apre la discussione sul ddl di modifica della legge sulle scuole per l’infanzia ...

Scuola Cattolica: un convegno per celebrare mezzo secolo di storia della FISM a servizio dei bambini e delle famiglie - scuola Cattolica: un convegno per celebrare mezzo secolo di storia della FISM a servizio dei bambini e delle famiglie - 1500 rappresentanti di scuole dell’infanzia attesi a Roma il 18 maggio per un incontro al quale parteciperanno, con il ministro Valditara, il vescovo Giuliodori, l’economista Cottarelli, noti pedagogi ...