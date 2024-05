Chi è Silia Kapsis - la cantante di Cipro all’Eurovision 2024

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 7 maggio 2024) Classe 2006, Vasilikiè un’artista proveniente da Sydney, città in cui è nata da papà cipriota – ilGiorg?s Kaps?s – e mamma greca – l’avvocata ed ex ballerina Despina “Rebecca” Saïvanid?s. La sua passione per la musica è nata quando aveva soltanto 4 anni e cresciuta in fretta, anche grazie agli studi con alcuni degli artisti più importanti del mondo dello spettacolo australiano. A soli 11 anni è diventata la voce principale dell’Australian Youth Performing Arts Company (AYPAC), ruolo che le ha permesso di esibirsi in alcuni dei più importanti eventi mondiali, inclusa una performance da solista per il trentesimo compleanno dell’attore Alex Russell, un evento esclusivo tenutosi a Los Angeles. Il debutto vero e proprio nel mondo discografico, però, è avvenuto anni dopo nel 2022 quando ha pubblicato Who I am?, ...