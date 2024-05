Fiorentina - Martinez Quarta | Sogniamo di riportare un trofeo a Firenz - percorso positivo

(Di martedì 7 maggio 2024) Il difensore dellaha parlato, in conferenza stampa, al fianco Vincenzo Italiano in vista del ritorno della semifinale di Conference League con il Brugge: “Le partite a eliminazione diretta si preparano in un altro modo. Siamo contenti dei nostri risultati nelle coppe, è stato sicuramente un. Siamo andati vicini alla finale di Coppa Italia e domani ci giochiamo la seconda finale consecutiva. Sarà una bella partita. Siamo carichi e daremo il massimo Sono contento di dare una mano alla squadra con i gol, spero di farne di più e di aiutare i miei compagni sia a difendere che ad attaccare. Penso che domani sarà una partita simile a quella dell’andata. Il Brugge aspetterà il nostro errore per colpire in ripartenza. Dobbiamo difendere il vantaggio dell’andata, ma ...

Atalanta-Fiorentina 1-1 (1-0 per i viola all`andata) IL TABELLINO Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (70` Pasalic); Zap...

Atalanta-Fiorentina 4-1 Atalanta Carnesecchi 6 Rischia di causare un penalty quando prende palla in uscita alta. Può poco sul colpo di tes...

Lucas Martinez Quarta è uno degli uomini più in forma in casa Fiorentina . L`argentino, nella sfida contro il Sassuolo, ha trovato il suo ottavo...

