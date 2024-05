Champions League e la quota 69 dietro l’Inter | la clamorosa classifica avulsa in Serie A

(Di martedì 7 maggio 2024) Laè l’obiettivo di tutte le squadre di vertice ma al momento inA solo Inter e Milan possono dire di averla già raggiunta. La situazione rischia di diventare sempre più assurda per tutti i protagonisti ancora coinvolti nella lotta. Dalla Juventus… alla FiorentinaA – L’Atalanta (60 punti) di Gian Piero Gasperini è l’unica squadra in grado di vincere nell’ultimo lungo weekend diA ai piani alti. A parte la sconfitta del(89) di Simone Inzaghi, già campione d’Italia, nei posti UEFA si segnalano solo pareggi. E ciò significa che non cambiano le posizioni, Atalanta esclusa. Il Milan (71) di Stefano Pioli resta seconda e quindi è ancora l’unica italiana già qualificata ininsieme ...

La Fiorentina passa in finale di Conference League se: tutte le combinazioni possibili contro il Club Brugge - La Fiorentina passa in finale di Conference league se: tutte le combinazioni possibili contro il Club Brugge - Ora, la viola scende in campo mercoledì 8, un giorno prima rispetto alla norma per le competizioni che non siano di champions league.

CHAMPIONS - Real Madrid, i convocati di Ancelotti per il match col Bayern Monaco - champions - Real Madrid, i convocati di Ancelotti per il match col Bayern Monaco - Il Real Madrid ha reso noti i convocati di Carlo Ancelotti, alla vigilia del match di champions league contro il Bayern Monaco. Di seguito la lista completa.Portieri: Courtois, Lunin, Kepa.Difensori: ...

Ancelotti ha distrutto anni di narrazione giochista con una sola frase - Ancelotti ha distrutto anni di narrazione giochista con una sola frase - Visualizzazioni: 5 Carlo Ancelotti ha parlato nella consueta conferenza stampa che prelude al ritorno della semifinale di champions contro il Bayern Monaco. Ancelotti lo abbiamo declamato a sufficienz ...