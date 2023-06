La promessa dell’assassino | come finisce il film?

La: Le Anticipazioni'episodio di oggi 8 giugno 2023 Nella puntata di Ladi oggi - 8 giugno 2023 - il sergente Funes arriverà alla conclusione che l'di Tomas sia ...Si tratta del primo film diretto dalla giovanedel ... queste le parole'attrice e comica italiana. Nel corso degli anni ...recitare in numerosi film e serie Tv come ' Non sono un'......una domestica della tenuta La, che appartiene ai marchesi di Lujan. Il motivo per il quale decide ciò è questo: intende scoprire chi sia stato l'- o meglio il mandante'...

La Promessa dell'assassino - Domenica su La7 La7