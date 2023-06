Inter Miami | non solo Messi | tutti i big che potrebbero raggiungere la Pulce

L'continua a muoversi sul calciomercato: dopo aver preso Lionel Messi si muove per un altro campione del mondo: Di Maria Dopo Lionel Messi, l'continua ad essere la protagonista a ...L'effetto Messi è stato evidente. Sia per l'addio al Psg, con un calo drastico dei seguaci su Instagram per la società francese, sia per l'ormai annunciato approdo in MLS all', in questo caso con un vero e proprio boom in positivo. Ebbene sì, perché come sottolineato anche da diversi media, sulla pagina ufficiale del club di David Beckham è stato registrato, di ...Leo Messi Lionel Messi andrà in Major League Soccer all'. Lo ha annunciato lo stesso Lionel Messi in un'intervista congiunta al Mundo Deportivo e a Sport. 'Ho deciso che andrò a- ha detto - Non abbiamo ancora chiuso al 100% e manca ...

Messi annuncia: "Non tornerò al Barcellona, andrò all'Inter Miami" La Gazzetta dello Sport

Non sono state le sirene del Golfo ad incantare Lionel Messi, il fuoriclasse argentino in uscita dal Paris Saint Germain dopo due stagioni e un amore sfiorito presto. Il campione del mondo lascerà sì ...Lionel Messi sarà presto, in modo ufficiale, un nuovo giocatore dell'Inter Miami. Lo stipendio dell'argentino è ancora sconosciuto, ma secondo quanto riportato ...