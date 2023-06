Giulia Tramontano accoltellata alle spalle da Alessandro Impagnatiello I dubbi sulla suocera

(Di giovedì 8 giugno 2023) I rilievi della Scientifica non confermano la versione dell’omicida:degli investigatori anche sui movimenti della madre di lui

Ciclicamente, i media cascano nelle stesse trappole: una di queste è la pornografia del dolore che segue i delitti più efferati. L'uccisione di, a Senago, ha dato il via al solito voyeurismo di chat rivelate, dettagli raccapriccianti e privacy violata. Senza rispetto della deontologia.Palazzo Chigi ha infatti approvato un pacchetto di misure per rendere il Codice Rosso ancora più severo: "Siamo intervenuti immediatamente dopo la tragedia di, trucidata insieme a ...Non un decreto del giorno dopo , eppure il disegno di legge con le novità contro la violenza sulle donne è arrivato solo dopo giorni di dibattito pubblico sul femminicidio di. Il governo Meloni, dopo un lungo periodo di disattenzione dal 25 novembre a oggi, ha approvato il nuovo piano contro la violenza sulle donne con l'obiettivo di limitare il fenomeno ...

Omicidio Giulia Tramontano: spunta un VIDEO che incastra il fidanzato Alessandro Impagnatiello iLMeteo.it

La scia di sangue scende attraverso le scale fino al box e alla cantina. Abbandonata nel cellophane nero, forse voleva lasciarla tra i rifiuti per fare rimuovere il corpo dagli addetti alla spazzatura ...La trasmissione guidata da Federica Sciarelli apre con una lettera al bimbo non nato della ragazza incinta vittima di femminicidio ...